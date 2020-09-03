南投名間鄉發生一起人倫命案。1名4歲的小女童員被阿嬤照顧，但是今年5月被生母帶走後，又暫時寄放在男友住處短暫代為照顧，未料卻疑遭男友將女童活活打死後，帶回名間鄉老家附近埋屍。警方上午帶著生母男友前往埋屍地，挖出尚未腐爛的乾屍，現場令人鼻酸。目前專案小組已將女童生母及男友帶回偵訊，由於2人供詞都避重就輕否認下毒手，目前正釐清案情。

據了解，女童本來由阿嬤照顧，今年5月生母將他帶走後就沒有訊息，生母將女童帶走後，暫時寄放在男友家代為照顧，但事後阿嬤發現女童失蹤，又問不出結果，於是向警方報警。警方上門後，女童生母男友才坦承已將其埋屍。警方上午帶著他前往埋屍地點，挖出女童的屍體，但女童母親與男友都否認施暴，女童的母親也避重就輕。

據了解，女童目前與母親同住，因為母親日前因為工作，暫時將他寄放在台中男友家中代管，但是男方目前無業，且居無所定所，女童阿嬤日前要接回小孩時，卻發現女童失蹤，心急下立刻報警。

警方循線找到女童媽媽男友後，男友卻稱女童已經死亡，而且將其埋屍在南投名間鄉老家附近，警方上午10點多，帶著涉嫌埋屍的女童媽媽男友前往埋屍地點挖掘，挖出已經死亡鋪的女童屍體，但男卻否認殺害女童，目前已將男方列為重要關係人釐清當中。

(中時新聞網)