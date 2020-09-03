大陸製口罩亂實名制 食藥署最新說明

(更新16:30)大陸製口罩混入口罩國家隊！新北某藥局在實名制口罩中發現大陸製口罩，經食藥署了解，為加利科技有限公司以非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，8月起進口337萬片，流入三重、新莊、蘆洲等新北市10行政區，宜蘭縣及台北市。明起至11日，民眾若持有印有Carry mask標示的口罩，都可進行換貨。

食藥署品監督管理組組長遲蘭慧表示，這個案子啊在昨日由新北市三重區某藥師發現，加利科技有限公司生產的口罩中，其中一包有簡體字標籤，藥師立即通報藥師公會及食藥署，食藥署隨即展開調查。

昨日晚間，衛生單位前往該廠查核，發現當中有簡體字標籤的口罩，調閱單據紀錄發現，該公司8月從大陸進口337萬片的非醫療用口罩，食藥署已要求該廠停止生產作業。

遲蘭慧表示，加利科技有限公司在台灣生產的口罩印有Carry mask的標示，大陸製造的口罩也有同樣的標示，疑似已經混入實名制口罩銷售通路。明日起至11日，只要民眾在藥、衛生所領到這個字樣的口罩，都可以到藥局、衛生所換貨。

根據食藥署了解，加利科技有限公司的出貨通路分佈在新北市10行政區，三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門、宜蘭縣以及少量的台北市地區。該廠商為GMP醫療器材廠，此案已嚴重違反GMP，依據《藥事法》規定，除了可要求停產外，還可處以3-200萬元罰鍰。

實名制口罩疑混入大陸製，新北市消保官前往藥局調查了解狀況。（新北市消保官提供／許哲瑗新北傳真）

今日驚傳新北藥局收到郵局配送的實名制口罩中，被發現包裝內印有簡體字，並標示為大陸安徽省某工廠生產，目前全案交由檢調偵辦。食藥署今天也下午宣布，查獲加利科技以非醫用口罩混充實名制醫用口罩，於下午4時30分說明。

加利科技官網顯示，該公司成立於1997年，為通過ISO國際品質認證工廠，主要生產工業用及一般民生用一次性不織布及防護性耗材。

加利公司員工納悶，他們也不清楚為何會混入大陸製口罩，稍晚會對外發表聲明。

(中時新聞網)