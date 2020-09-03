知名網紅「閃亮亮」擁有姣好臉蛋和火辣身材，讓她IG擁有64萬粉絲追蹤，雖然與YouTuber「硬漢兄弟」成員黃包包分手，但人氣依舊居高不下，近日好友「青青」曬出兩人泡溫泉的清涼合影，傲人雙峰幾乎撐破比基尼，立刻引發網友議論。

閃亮亮在IG曬出身穿鮮紅色比基尼照片，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，但最吸睛的莫過於傲人雙峰及深邃事業線，幾乎要將比基尼撐破，此外好友「青青」也曬出兩人泡溫泉的清涼照，並寫道：「和亮亮一起，每分每秒都幸福」，足以見得姐妹倆的好交情，不過兩人的「車頭燈」則是搶盡所有人目光，讓粉絲看了鼻血直流，短短幾天就吸引上萬人按讚。

對於兩人不吝惜展露傲人身材，也讓粉絲紛紛留言：「你們兩個人身材都太火辣了」、「這Size好誇張！眼睛不知道要看哪了」、「兩人都好美，但也太像了，是雙胞胎嗎」。

而閃亮亮分手後，感情生活也受到關注，近來與網紅「Crazy Man瘋男」互動頻繁，是否有機會交往？閃亮亮則透過IG限動回應：「真的只是好朋友」，並強調仍是單身。

(中時新聞網)