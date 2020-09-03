許瑋甯（左）與邱澤在黃昏市場浪漫買菜。（金盞花大影業提供）

由邱澤、許瑋甯聯手主演的愛情電影《當男人戀愛時》3日殺青，片中男方飾演討債人、女方飾演欠債的落魄小姐，兩人共譜一段「小姐與流氓」的浪漫故事，電影找來〈浪子回頭〉、〈浪流連〉MV導演殷振豪執導，選擇以台式美學風格說故事，故兩人耍浪漫的方式也相當「在地」。

像是許瑋甯幫邱澤刮鬍子的戲、兩人牽手逛黃昏市場一起買菜殺價的戲，都相當接地氣，且電影非都會愛情類，為詮釋社會底層的欠債女，許瑋甯已沒有餘力打扮，衣服造型都有點俗氣，自己也為角色加進幾句很口語的台語台詞，加強草根味，殷振豪表示：「瑋甯為了融入本片的在地風格，不只在造型上放手讓服裝老師發揮，甚至調整自己的說話方式，在現場常被她突如其來的台語嚇到，跟她私下的時尚的樣貌完全判若兩人。」

該片改編自韓國2014年年度最賣座愛情電影，是許瑋甯、邱澤出道以來首次合作，兩人也都是劇組的首選演員，同時也是許瑋甯出道以來首次接演愛情電影，也是殷振豪第一部大銀幕作品，同時電影監製找來《紅衣小女孩》、《目擊者》億萬票房導演程偉豪，也是他首度擔任監製一職，全劇組有許多的「第一次」，激發不少火花。電影預計明年上映。

(中時 )