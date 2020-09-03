斗六市80歲老柚農劉招男種柚40多年，近年膝蓋退化、老妻失智，噴藥得帶著板凳，施有機肥也要分多天才能做完，管理文旦園更吃力，去年一名36歲街友到他文旦園幫忙管理，早上5點半做到11點，今年品質更甜，產量也增2000斤，劉招男感謝街友是「貴人」，街友則感謝劉招男給他機會。

80歲的劉招男在50歲時喪失一隻眼睛，與妻子共同管理七分地文旦園40多年，扶養2名孫子，孫子年漸長大偶可幫忙，經營的重擔仍在他身上，這幾年膝蓋退化、妻子失智，讓他感到心有餘力不足。

去年九月，劉招男在一處空地遇到游姓街友割彈簧床墊做回收，問他要不要幫忙務農，游男欣然同意；此後每天早上五點半就到劉招男的文旦園幫忙，劉教他爬樹剪枝、澆水、施肥、除草、打掃農寮。

游男學得很快也很勤奮，包辦所有粗重工作，也很有成就感，每天做到早上十一點休息，和劉招男一起吃便當，下午就回歸割彈簧墊做回收。

劉招男說，找這個男孩來時還不知道他是誰，越相處越投緣，三天後這個「義子」說想讓他當兒子，他當場答應，很樂意當他的「乾爹」！

劉招男給「義子」的零用錢記在牆上，互相信任，也幫他買衣服，情同父子。游男說，很高興有乾爹收他，工作不會辛苦，每天都想來。

劉招男的文旦園自從游男來了以後更欣欣向榮，上月底採收文旦，口感比去年更甜，不論大小都12度以上，也比去年多收成2000台斤，劉直呼游男是「貴人」。

劉招男（左）的文旦上月底採收，口感比去年更甜，不論大小都12度以上，也比去年多收成2000台斤，劉直呼游男（右）是「貴人」。（周麗蘭攝）

游男包辦文旦園裡所有粗重工作，不嫌辛苦，也很有成就感。（周麗蘭攝）

今年劉招男的文旦多了一分互相疼惜的情。（周麗蘭攝）

(中時 )