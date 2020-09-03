北市中山區自強隧道士林往中山方向，3日下午1時許突然冒出陣陣白煙，消防局獲報派遣9輛消防車、1輛救護車到場，發現是抽風機故障過熱產生白煙，並非汽機車火警，無人受傷，目前已封閉雙向車道管制通行，會同新工處人員處理中。

(中時 )