抽風機故障冒煙 北市自強隧道封閉 16:062020/09/03 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區自強隧道士林往中山方向，3日下午1時許突然冒出陣陣白煙，消防局獲報派遣9輛消防車、1輛救護車到場，發現是抽風機故障過熱產生白煙，並非汽機車火警，無人受傷，目前已封閉雙向車道管制通行，會同新工處人員處理中。 (中時 ) #抽風機 #北市自強隧道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 抽中特斯拉 幸運兒好震驚 04:102020/09/01 地方新聞 結合悠遊付 機車停車200吃到飽 04:102020/09/01 地方新聞 包偉銘之子包庭政車禍纏訟4年 再賠100多萬 09:252020/09/01 社會 八里台64線4車連環追撞 回堵至少3公里 16:092020/09/01 社會 基隆輕軌規劃 藍營重申民眾訴求盼保留台鐵 10:462020/09/01 生活 新聞早班車》台捷簽3項MOU 華航評估直航 06:302020/09/01 政治 美媒爆160國禁用萊克多巴胺 04:102020/09/01 生活新聞 盧姓司機坦承帶著手機到處跑 少女失蹤3日詭異行蹤曝光 12:172020/09/01 社會 故宮複製傳統 僅列歷史建築 04:102020/09/01 藝文副刊 社會熱門新聞 南投4歲女童慘遭母親男友殺害埋屍 警上午挖出屍體 - 社會 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 金紙燒到陰溝去！水溝蓋上燒金熔斷電纜5000戶停電 - 社會 上兵遭中士訓話突暴衝 當場推倒狂幹譙判拘役20天 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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