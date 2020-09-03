南投名間鄉3日發生1起殺童埋屍案，1名年僅4歲的女童慘遭殺害後埋屍在1名兇嫌家附近，警方目前接獲消息後已抵達現場釐清。據了解，該名女童是由祖母照顧，祖母在6月時交給女童母親，7月時祖母向警報案說女童不見了，報警協尋，現在找到了卻已遭殺害，警方正全力偵辦中。

(中時 )