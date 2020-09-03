南投阿嬤報案女童不見了 警方竟在兇嫌家附近找到已遭殺害埋屍 16:092020/09/03 中時 林心柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投名間鄉3日發生1起殺童埋屍案，南投警方現全力釐清案件。(林心柔攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投名間鄉3日發生1起殺童埋屍案，1名年僅4歲的女童慘遭殺害後埋屍在1名兇嫌家附近，警方目前接獲消息後已抵達現場釐清。據了解，該名女童是由祖母照顧，祖母在6月時交給女童母親，7月時祖母向警報案說女童不見了，報警協尋，現在找到了卻已遭殺害，警方正全力偵辦中。 (中時 ) #女童 #祖母 #南投 #警方 #名間鄉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國中女失聯 4縣市警聯手追查 04:102020/09/01 社會新聞 未成年女童被逼生子遭家暴 任容萱沉重「很心痛」 16:222020/09/01 娛樂 失聯少女密室夾層曝光 2坪大靠巨型鯊魚玩偶陪伴 12:192020/09/01 社會 盧姓司機坦承帶著手機到處跑 少女失蹤3日詭異行蹤曝光 12:172020/09/01 社會 喬債亮槍誤觸扳機 男自轟身亡 04:102020/09/01 地方新聞 槍擊案重嫌 疑是BLM支持者 04:102020/09/01 國際大事 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 5鮮肉男當街裸奔影片瘋傳 只因業績輸人 12:382020/09/01 兩岸 前PTT版主化身柯南搜到破案關鍵 助警揪出保全李宗瑞 13:522020/09/01 社會 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 14:262020/09/01 社會 社會熱門新聞 南投4歲女童慘遭母親男友殺害埋屍 警上午挖出屍體 - 社會 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 金紙燒到陰溝去！水溝蓋上燒金熔斷電纜5000戶停電 - 社會 上兵遭中士訓話突暴衝 當場推倒狂幹譙判拘役20天 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。