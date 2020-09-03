「毒舌女王」小S因疫情關係大幅減少工作量，除了在家跟孩子們作伴，相當重視外型管理的她，自是把握時間鍛鍊，最近她重燃對舞蹈的熱情，練起極需肌力與核心力量的高跟鞋熱舞，前天她分享了練舞側拍照，多數人讚嘆她的妖嬈身段，但其中一張照片竟挨轟「也太做作了吧」，釣出小S本人親自回應，電爆酸民。

小S近日勤練舞，從8月中旬開始找了偶像「翔翔老師」學舞，自此多次分享上課花絮，最新一則練舞側拍，是她穿上全黑貼身背心及黑色貼腿褲，頭髮乾淨地全部盤上，猶如芭蕾女伶，差別在於她不是穿舞鞋，而是超高細跟高跟鞋，展現出42歲仍管理有術的S曲線，一點看不出是三個孩子的媽。

在 Instagram 查看這則貼文 跟翔翔老師跳高跟舞 @yu_hsiangchen Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 11:38 張貼

小S在練舞時擺出魅惑pose，被讚超性感，但卻有人不這麼想，反倒留言說她太做作，還拿小S的假想敵志玲姊姊來酸：「林志玲自然多了」，一番話釣出本尊，小S親自回應，反倒一點都不生氣，承認自己做作，但反擊：「那你幹嘛還跑來看我？明明愛我還嘴硬！做人要面對自己OK？！」。

小S挺身直面酸民，展現強大氣場，電到對方飛起來，讓網友看了直呼不愧是女王小S，「真的不要講到志玲」、「講道志玲，S還是有氣到」、「妳中計了哈哈哈」，被小S一逗，反倒避免了劍拔弩張的氣氛。

(中時新聞網)