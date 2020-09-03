訊連（5203）轉投資的玩美移動宣布，推出4種非接觸式虛擬試妝功能，包含手勢操作、語音啟動、口罩偵測及手臂唇妝試色等，協助美妝品牌度過後疫情時代將面臨的嚴峻實體店內消費考驗。

因應新冠肺炎全球大流行，美妝實體店內試妝品均被迫全面下架，玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，透過非接觸式虛擬試妝服務，能協助美妝品牌升級實體店內的數位互動，同時在維持高標準安全、衛生的消費環境下，仍提供消費者豐富美妝體驗。

玩美推出的4種功能包括手勢操作、語音啟動、口罩偵測、虛擬手臂唇妝試色，4種非接觸式服務都可提供美妝品牌於實體店內使用。

玩美移動2015年從訊連科技獨立，近五年來快速拓展至全球市場，是台灣目前最大的軟體投資案，至今總投資金額達8,000萬美元（約新台幣24億元），旗下4款應用程式玩美彩妝、玩美相機、玩美甲、玩美Fun總下載量8.5億，AR試妝次數一年高達100億次，與全球知名美妝品牌合作數量達280家，為台灣本土軟體界的指標廠商。

玩美移動近年來快速拓展，營運體質調整完成，今年第一季已順利轉虧為盈。惟第二季受到新冠肺炎疫情影響，客戶端的簽約延宕，且玩美移動客戶主要來自受疫情衝擊嚴重的紐約、巴黎等地，導致第二季的營收認列減少，單季小幅虧損。

不過疫情影響之下，不少消費者採購行為改變，從臨櫃轉為線上購買，帶動品牌對於線上虛擬試妝技術需求提升，對玩美來說將會是不小的助力，預期下半年營運將逐漸回歸到原本的成長軌跡。

(工商 )