美國日前宣布限制中國駐美外交官行動，對此，中國外交部發言人華春瑩3日表示，美國反中勢力已喪失自信，中方敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，而中方也將根據形勢發展作出正當、必要回應。

澎湃新聞報導，華春瑩表示，2019年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其工作人員在美正常履職不斷設置限制。有關做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。根據「維也納外交關係公約」、「維也納領事關係公約」和「中美領事條約」有關規定，中美雙方應該為對方駐各自國家外交領事人員依法履職提供充分的便利。

華春瑩強調，中方一貫依法依規為美國駐中國使領館人員在中國進行正常活動提供便利。反觀美方，美國2019年10月、2020年6月兩次對中國駐美外交領事人員活動提出提前報備要求，這次又進一步要求報批，甚至限制他們同美國地方官員私人和社交往來。這些行徑完全違背國際法和國際關係基本準則以及「中美領事條約」，於法無據、於理不合、於情不通。

華春瑩指出，這反映出美國反中勢力已經喪失理性和自信，得了「反華妄想症」，必將繼續受到各界有識之士的強烈譴責和反對。中美關係對中美兩國和世界都很重要，中美雙方任何時候都應該保持溝通渠道的暢通，中國駐美使領館將繼續與美國社會各界保持正常的交往，中方將繼續支持兩國社會各界開展正常交流合作。中方敦促美國國務院立即停止有關的錯誤決定，停止阻撓兩國正常人員往來，停止破壞中美關係。中方將根據形勢發展作出正當、必要回應。

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