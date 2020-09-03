林心如3日出席代言活動，近日送3歲7個月大的女兒上幼稚園小班，透露因為幼稚園太熱門，就算從兩歲就開始選學校，但完全搶不到，「想說不是大家都不生嗎？幼稚園都爆滿，光排參觀都要好久」。送女兒上學第一天，原以為老公霍建華會哭，「沒想到女兒突然緊抱我，我就掉了兩滴淚」，笑說還好有戴帽子跟口罩，一直拉低就怕被女兒看到。

林心如說，因為女兒第一次上課，雖然已經戒尿布，但會擔心她上廁所等適應不良，還好第三天後開始就很喜歡上看課。被問到女兒有交新朋友？林心如說沒有，但女兒有天說「同學推我」，讓林心如很緊張問原因，女兒說「因為我撞到他」，才讓她鬆一口氣。

近期忙籌備新戲《華燈初上》，該劇自《16個夏天》後籌備至今，林心如相當期待，她到酒店實習、讀本、練歌，認為日式酒店和台式不同「撫慰客人心靈為主」，見習時也真的「下海」服務日本客人，被問到有沒有被摸？林心如笑說「我們都穿牛仔褲，客人也知道是實習，沒有想要摸」。被問到下戲後有無陪老公喝？她笑說「每天都在陪他喝」。

過去兩人多次被傳懷孕、離婚消息，林心如說「如果離婚怎麼懷孕，而且按照傳聞，懷孕應該都生三個了吧」，對於傳聞不以為意，倒是有一些沒有那麼熟悉的親友會關心，「一笑置之」。至於是否因小孩吵架？她說「太不值得了吧，夫妻相處本來就要互相退讓，不能把彼此不合怪罪小孩身上」，不過相較老公較寵女兒，自己多扮黑臉，有時叫女兒罰站，反倒是阿公、阿嬤出面護孫。被問到女兒何時能交男友？她說「希望18歲啦，不要偷偷摸摸，讓我們認識，雖然以前我談戀愛都不跟我媽講，但我希望跟小孩當朋友」。

林心如3日出席活動，分享近日送女兒上幼稚園。（粘耿豪攝）

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