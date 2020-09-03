瑞幸咖啡（Luckin Coffee）在4月初承認其業績造假22億元人民幣後，掀開在美掛牌陸企真實財務狀況難以揭露的問題，美國證券交易委員會（SEC）與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）也警告投資人須特別留意新興市場、尤其是陸企的財務狀況。對此，在美掛牌的大陸線上教育企業「跟誰學」(美股代號：GSX)，目前正在接受SEC調查，因為該公司遭控誇大銷售業績。

狙擊中概股聞名的做空機構渾水成功獵殺瑞幸咖啡後，5月再度指控，跟誰學營收有8成造假，這使得該公司股價一度崩跌，但市場消化情緒後，股價又狂飆逾90%。渾水創辦人布拉克（Carson Block）當時不滿此狀況，聲稱這現象是對美國監管機構「比中指」。

據華爾街日報報導，跟誰學表示，SEC的執法單位聯絡該公司，要求其提供自2017年初以來的財務和運營記錄，同時配合SEC調查，讓跟誰學的股價周三下跌12%。

除了瑞幸咖啡，大陸搜索引擎巨頭百度(美股代號：BIDU)旗下的影片流媒體公司愛奇藝(美股代號：IQ)也曾遭做空機構指控用戶數量、銷售額以及2018年一筆收購案數據造假，引發風波。

跟誰學成立於2014年，為大陸各地中小學生提供課後線上輔導服務，並在首次公開募股(IPO) 籌集2.08億美元，於2019年6月在紐約證券交易所上市。該公司過去1年營收大幅增加，主因歸於大陸父母對小孩教育的重視程度，加上新冠肺炎疫情爆發後，許多學生無法到校上學，繼續推升跟誰學的營運動能。

追蹤賣空活動的Breakout Point數據顯示，5家做空機構在今年2~7月堅持續追蹤跟誰學的資料，其中提到該公司的銷售以及數據，指控該公司的許多用戶都是假的。

跟誰學創辦人兼首席執行長陳向東在微博上澄清，稱做空機構沒弄明白跟誰學的在線直播雙師大班課模式，聲稱這些消息是一場鬧劇，並斥責做空機構試圖抹黑跟誰學。跟誰學則是在2日表示，在SEC調查前，該公司董事會審計委員會已經聘請專業顧問對做空機構的指控進行獨立調查。

跟誰學的美國存托憑證(ADR)如今市值達到226億美元，8月整體股價從高點回落，但今年以來仍上漲近300%。

跟誰學表示，2020年第二財季淨收入超過16.5億元人民幣（2.42億美元），年增3倍，大部分營收成長來自線上課程，付費課程註冊人數大幅躍升。跟誰學公布，截至6月分的3個月，淨利潤增長13.4%，至1860萬元人民幣。

(中時新聞網)