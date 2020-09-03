《商情》下游需求增溫 國內MMA跌勢趨緩 16:142020/09/03 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因原料丙酮行情走軟，導致國內9月MMA報價續跌，不過在下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求強勁支撐下，MMA跌勢趨緩；因新冠肺炎疫情蔓延，在很多設施中安裝隔離保護板，亦帶動PMMA需求強勁增長。 業者表示，今年3、4月防疫需求大幅增加，促使相關原料報價大漲，甚至出現超漲情形，在廠家紛紛大幅調高產能，導致市場供給過剩，令近期甲基丙烯酸甲酯MMA市場報價出現急跌，繼8月份報價大跌5元/公斤，9月份又再次調降1.5-2元/公斤。(商品行情網) (時報資訊) #MMA #跌勢趨緩 #導致 #PMMA #需求強勁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》原料上揚 國內沙拉油調漲 12:332020/09/01 財經 《國際經濟》產出強勁 德國8月製造業持續復甦 16:312020/09/01 財經 大陸太陽能EVA報價看漲 台塑台聚亞聚行情俏 04:102020/09/01 產業特刊 疫情襲 陸交通石化上半年慘綠 04:102020/09/01 產業財經 陸美角力 製造業景氣連5藍 04:102020/09/01 財經焦點 《電子零件》被訟案舊案嚇趴 湧德：營運、財務無重大影響 11:422020/09/01 財經 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 《商情》預期供需平衡 國內蛋價持穩 12:332020/09/01 財經 部署暑假後旅遊商機 屏縣加碼百千萬 15:542020/09/01 屏東縣 亞股兩樣情 印度南韓狂吸金 04:102020/09/01 投資理財 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 陸大搶晶片人才 工程師自曝2個月接200多通獵頭電話 - 即時 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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