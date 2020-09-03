因原料丙酮行情走軟，導致國內9月MMA報價續跌，不過在下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求強勁支撐下，MMA跌勢趨緩；因新冠肺炎疫情蔓延，在很多設施中安裝隔離保護板，亦帶動PMMA需求強勁增長。

業者表示，今年3、4月防疫需求大幅增加，促使相關原料報價大漲，甚至出現超漲情形，在廠家紛紛大幅調高產能，導致市場供給過剩，令近期甲基丙烯酸甲酯MMA市場報價出現急跌，繼8月份報價大跌5元/公斤，9月份又再次調降1.5-2元/公斤。(商品行情網)

(時報資訊)