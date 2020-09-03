台灣豬肉品質優良，豬農有信心的說，要跟外國豬來場直球對決。（林和生攝）

蔡政府宣布美豬進口引發軒然大波，豬農無不擔心產業遭衝擊，但屏東有群餐飲業者堅持選用國產豬肉，力挺台灣豬農，更宣誓「我們都是最佳豬隊友」，且號召更多同業及民眾加入，多多選購台灣豬，品嘗最道地的台灣味。

屏東燒肉業者張享直言，燒肉店最重要的原料就是肉品，好壞客人一吃就知道，自己就堅持選擇有產地證明與溯源佐證的台灣豬肉，不僅油花帶著淡淡奶油味香，與歐美頂級豬肉相差無幾，售價卻略高國外，他笑說，雖然外國月亮比較圓，但台灣豬肉還是比較好吃。

主打美式餐點的業者王宬宏，近期則推出滿滿台灣味的「青蒜螺肉梅花豬肉鍋」；炒飯店老闆蔡明漢，則以台灣豬肉搭配五穀米推出「彩鑽肉絲蛋炒飯」，就是要用品質最好的豬肉來滿足顧客挑剔的味蕾。

飼養超過2萬頭豬的屏東豬農蘇鵬見狀直呼真的很感動，但他話鋒一轉，坦言蔡政府在宣布美豬開放前，產業界沒人知道，不過他也不諱言，這政策若事前溝通，相信大家也一定會反對到底，現階段既然木已成舟，只能提升飼養品質，「來與外國豬肉來場直球對決」。

蘇鵬說，台灣豬平均飼養天數約7個月，養至110至120公斤階段才會出售，天然熟成的肉品，一定比吃瘦肉精的豬還健康，另外台灣豬飼養時會閹割，且清洗後才會上市，當然較無腥味，他對台灣養的豬很有信心，就希望政府能做好產地標示、嚴格把關。

(中時 )