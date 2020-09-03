中國將在10月提出「十四五」規劃，計畫在2021～2025年，大力支持發展第三代半導體產業，並賦予這項任務如同當年製造原子彈一樣的優先程度，以應對川普政府的限制措施。

綜合外電報導，中國國家主席習近平將在5年裡對包括：無線網路、人工智慧等技術領域，投入約1.4兆美元。

中國的高層領導人將在下月召開會議，制定下一個5年經濟策略，包括擴大國內消費及在國內製造關鍵技術產品。知情人士說，在科研、教育和融資方面，將有一系列支持行業的措施，這已加入到國民經濟和社會發展第14個5年規劃中。

研究公司Gavekal Dragonomics技術分析師Dan Wang說，中國領導人意識到半導體是所有先進技術的基礎，不能夠再依賴美國的供應；而面對美國在晶片方面加緊限制，中國的對策只能是繼續推動自家產業的發展。

報導指出，三安光電和國有中國電子科技集團等中國科技巨頭已進軍第三代晶片產業，中國的其他晶片製造商可能從國家支持中受惠，其中包括中芯國際、韋爾股份和滬硅產業等。

(工商 )