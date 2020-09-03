今年66歲的洪先生，6年前因身體莫名疲憊、3個月內體重減輕10公斤，檢查確診為肝癌，隨即動手術摘除14公分、手球大的肝腫瘤，本以為從此健康，沒想到3年後工作忙碌肝癌又復發，幾經治療都沒用還轉移至骨頭和肺部，更因副作用而痛苦不堪，直到醫師建議免疫組合療法，才逐漸讓病情獲得控制，一直覺得看不到希望的洪先生形容，醫生彷彿是他人生的太陽。

台灣肝癌醫學會理事長林錫銘醫師表示，肝癌居國人好發癌症第4名，好發於45至65歲，男性為女性2倍。造成台灣人肝癌盛行的原因，最主要是B型肝炎（約佔7成），其次為C型肝炎、肥胖和代謝症候群、酗酒、以及食用含黃麴毒素的發霉穀物及其製品等。

由於肝臟是沉默的器官，肝癌初期幾乎沒有症狀、不易察覺，當出現疲倦、食慾不振、體重減輕、發燒、腹部腫脹、肌膚和眼睛變黃（黃疸）等症狀時，往往已是晚期肝癌。

台灣肝癌醫學會常務理事黃怡翔指出，過去10年來，晚期肝癌患者只有一種標靶藥物可用，直到去年才出現第二款藥，健保也有條件給付肝癌免疫療法，但治療反應率仍不到2成，標靶藥物還會出現皮膚症狀、腹瀉等副作用，確診後很難活超過1年。

黃怡翔說，免疫療法是癌症治療重要趨勢，但單獨治療效果較有限，因此各國專家嘗試替免疫療法找搭檔，近期一份針對晚期肝癌第一線治療患者進行的跨國研究顯示，免疫治療搭配抗血管新生標靶藥能提升腫瘤反應率達近3成，是一線傳統標靶治療的2-3倍，且近9成病友保持6個月疾病不惡化，近1年生活品質不惡化，目前已經有存活超過17個月的患者，且還未達中位數。

收治患者的桃園長庚醫院腫瘤科醫師楊展庚表示，洪先生是在回診追蹤時，被揪出約4公分的腫瘤，且癌細胞已遠端轉移，一開始接受局部栓塞治療，但效果不彰，還出現拉肚子、皮膚癢、上吐下瀉等副作用，所幸他並無黃疸、腹水，改用免疫組合療，才讓癌細胞獲得控制。

楊展庚表示，該療法需要自費，一次療程近20萬，平均3週施打一次，如果有效，平均要施打1至2年才能停藥。而該療程的使用條件為無腹水、無黃疸，肝功能尚佳的晚期肝癌患者，約有5成患者適用。

(中時 )