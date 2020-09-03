娛樂8點半》昔氣質出眾的玉女紅星宋岡陵，古裝扮相極美，被讚如同西施，更和潘迎紫、施思齊名「中視三寶」，演藝事業堪稱順遂，未料人生經歷豪門婚失敗、親妹盜領存款、成通緝犯等，種種不如意，讓她退出演藝圈，生活回歸平淡。

宋岡陵是中影訓練班出身，憑著電視劇《烽火兒女情》爆紅，奠定中視當家花旦地位，因外貌甜美、氣質出眾，與潘迎紫、施思並稱「中視三寶」，而她的古裝扮相尤其唯美，更被讚「美若西施」。

不過宋岡陵在事業正紅之際，選擇嫁給紡織業小開蔡昭倫，婚後育有一子一女，但生性好強的她，不願在家做少奶奶，選擇繼續拍戲，並創立自己的服裝品牌，還嘗試當製作人。

婚後她主演過不少膾炙人口的電視劇，如《王昭君》、《雙面佳人》、《天使之愛》、《塔裡的女人》、《天龍八部》等，其中王昭君和王語嫣扮相極美，讓觀眾印象深刻，至今仍讓人難忘。

但宋岡陵最後因家庭、事業難兼顧，1995年和丈夫簽字離婚，之後她淡出演藝圈轉而經商，投入服裝設計、化妝品業，並擔任環保生技公司負責人，還曾獲得「婦女創業楷模獎」表揚。

宋岡陵現定居美國。(圖／本報系資料照)

但令宋岡陵寒心的不是離婚，而是被親妹妹宋叔陵盜領存款，兩人幾度對簿公堂，妹妹利用替她處理財務機會，涉嫌盜蓋其印章，並多次冒用她得名義向銀行借貸、侵吞其投資款項，借貸侵占金額逾6百萬，最後姊妹倆達成和解，宋叔陵依偽造文書罪判刑一年，緩刑三年。

2003年宋岡陵因公司經營不善，決定結束營業重新求學，到輔仁大學神學院攻讀碩士學位，畢業後為了就近照顧兒子，低調赴美定居，卻遭友人控告她以增資為由，誘騙陳男投資「美好一生」，拿到200萬資金後避不見面，檢方查出宋岡陵將200萬從「美好一生」轉到「美麗世界」名下帳戶後，便領走現金出國。

宋岡陵也因缺席法院傳喚而遭通緝，2011年，她在美國發表聲明，強調會透過法律途徑解決問題，她也表示因為知道她定居美國的朋友不多，加上她已出國沒收到傳票，直到相繼刊出她遭通緝新聞，友人終於聯繫上她，才知道自己成通緝犯。

為了澄清自己清白，她請託前夫蔡昭倫幫忙，透過律師尋求法律途徑解決，並強調自己現在日子很平靜、單純，連報紙、電視都不看，在美國過著朝九晚五、自食其力的簡單生活，相較過去的絢爛人生，現在或許才是最適合她的生活。

(中時新聞網)