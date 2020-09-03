造橋知名台鐵南港溪橋曾發生火車出軌意外，造成43人受傷。（謝明俊攝）

台13甲線拓寬完成通車不久，就發生女大生騎機自撞死亡車禍。（謝明俊攝）

舊台13甲線多段與台鐵山線併行，被視為煞氣重。（謝明俊攝）

27年前台鐵造橋段發生火車對撞，造成30人死亡重大事故後，緊鄰事故現場的台13甲線自此被視為煞氣重的路段，月前，台13甲豐富路段才拓寬完畢，竟離奇就接連發生多起交通事故，還造成一名女大生死亡，甚至有老刑警為避穢，寧可繞路也不願走台13甲。

台13甲線是連接竹南、造橋及苗栗市的重要幹道，是台13線的舊線，其中在造橋鄉內路段，有多段與台鐵山線相鄰併行，至今曾發生3起重大台鐵事故，地方人士認為台13甲與台鐵路線2線併行路段煞氣重，才會發生這麼多事故。

1990年4月，一列高雄北上莒光號列車，在行經造橋隧道時，因路基滑落失控撞上隧道，當場造成司機員及列車員2人死亡。隔年11月，香格里拉樂園入口前方鐵道，發生莒光號及自強號2列火車互撞意外，當場造成30人死亡112人受傷。2001年7月再發生一列莒光號列車，在行經造橋南港溪橋時，因軌道變形出軌，造成43人受傷。

列車對撞事故發生時，正值夜間，一名苗栗縣刑大老刑警回憶當天晚上大家緊急出動趕往現場，現場死傷一片，救難人員不停地把傷者抬上救護車送醫，現場整晚充斥著救護車的警笛聲，30具死者遺體就暫時安置在臨時搭建在台13甲路邊的棚架，等候報驗，那種場景讓老刑警驚心，至此以後，他對台13甲避之唯恐不及，寧可繞路也不願經過。

原本只有雙線道的台13，陸續拓寬並局部改線，最後一段後龍鎮豐富村至造橋段，去年底全面完工通車後，短短一公里長路段，竟連續發生多起車禍，其中一名女大生無緣無故騎機車自撞路旁水泥護欄及燈桿後死亡，另2起也造成2名機車騎士重傷，警方對如此寬闊無礙的道路，竟還會發生如此嚴重事故，感到不解？不禁懷疑真是煞氣重而造成。

(中時 )