經發局辦理未登記工廠稽查及管理、未登記工廠合法化輔導等業務，因營業中未登記工廠尚未全面納管，致未能進行查處並輔導改善，遭到審計部台中審計處要求檢討改善；市議員曾朝榮3日指出，市府委託單位及承辦人對法令認知太過嚴苛，讓業者不知所措。

經發局指出，中央新修正《工廠管理輔導法》自今年3月20日正式施行，市府經濟發展局當日起即配合中央政策，開放受理臨時工廠登記申請特定工廠登記、未登記工廠納管申請案件，截至今年8月31日止，累計案件達3021件。

特定工廠登記辦法以2020年3月20日公告日為起點，工廠須在2年內申請納管、3年內提出工廠改善計畫、10年內完成第一階段的改善、以取得「特定工廠登記」。20年內（2040年3月19日）完成建築、土地的合法化，否則特定工廠登記將會失效。

曾朝榮表示，台中市有近2萬間在2016年以前在農業區設立的特定工廠，政府開放2年內申請納管，3年內提出工廠改善計畫、10年內完成第一階段的改善、以取得「特定工廠登記」；20年內（2040年3月19日）完成建築、土地的合法化，否則特定工廠登記將會失效。

曾朝榮抨擊說，因承包單位及相關承辦人員，對法令認知過於執著及經驗不足，造成業者連申請納管的機會都吃盡閉門羹；很多同等條件在高雄、新北市、桃園等縣市都可登記，中市因要求過於嚴苛收取案件太少，市府應與業者再舉辦說明會輔導業者可就地合法化。

經發局強調，市府所有審查作業均依《工輔法》、特定工廠登記辦法及經濟部相關函釋辦理，審查基準與其他地方政府相同，若有意圖使公務人員登載不實情事，市府將追究代辦業者相關責任，未來更將積極與申請廠商及代辦業者加強溝通，落實輔導工廠合法化。

(中時 )