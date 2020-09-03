以35歲黃姓男子為首的車手集團，與境外假檢警詐騙集團合作，專門騙中南部的獨居長者，再派車手到指定地點拾取現金或存摺等。刑事局偵查第二大隊陸續在桃園等地將黃嫌等18人逮捕到案，初估自去年底至今年6月，共有15人被害，其中，彰化一名70多歲老婦被騙10多次，總財損3300多萬元最多。

警方調查，假檢警詐騙機房專門挑選雲林、嘉義、彰化等偏僻鄉村獨居長者為目標，黃嫌先指揮第一線車手前往被害人住家周邊勘查地形，再由詐欺機房假冒執法人員，以被害人涉嫌洗錢、詐欺等刑案為由，指示被害人將現金、名下存摺、金融卡放置於指定地點，讓車手「你丟我撿」。

車手將提領贓款轉交上手葉姓、郭姓兩嫌，黃嫌收取後再透過地下匯兌管道洗錢至境外。警方蒐證完畢後，陸續拘提黃嫌及共犯等18人，查扣行動電話、平板、電腦、車手薪資袋等贓證物，初估總詐騙金額達5000萬元，全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌送辦。

(中時 )