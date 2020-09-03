日本國寶級演員國村隼參與台劇《獵夢特工》演出，劇組特別替國村老師的角色量身打造日式能劇場景，此外原本服裝師幫國村老師準備和服，但是國村老師告訴劇組，來台前仔細研讀劇本，決定自己從日本帶來和服，和服更由日本皇室御用的和服設計師親手操刀，純手工製作，價值更高達百萬台幣。

國村隼和吳可熙劇中有不少精彩對手戲，國村隼拍攝時，對於細節會力求真實和帶入感，並且提早到現場並要求和導演反覆對戲，深入了解角色每一刻的內心變化，加上國村隼原先就十分熟悉日本劍道，揮舞起來架式十足，震攝全場，還貼心地抽空指導其他演員持刀方式。

預告中吳可熙手持日本武士刀登場，她為了拿武士刀，拍攝前花了2個多月學習，光是「拔刀與收刀」的動作就練了整整一個月，甚至特別租了日本和服來練習走路及持刀。為戲她看了許多武士電影，笑說「我發現殺人時，『日本式吶喊』非常重要，每天在家練，還嚇到家人，衝到房間以為我發生什麼事」，在拍攝時工作人員被嘶吼聲嚇到「讓我覺得很有成就感。」

吳可熙回憶和國村隼對戲的經驗：「非常開心能與國村老師一起演出，還跟他用武士刀對打，對戲感受到他很強的能量，每一個眼神和肢體都讓我很有感覺。拍武打戲時，他就真的像是一個武功高強的日本武士，而我則像是剛出茅廬、剛從他那兒學會三腳貓功夫，就急著想證明、想造反的小毛頭，真的很希望之後還有機會與他再次合作，他真的非常優秀，我非常尊敬也非常喜歡他。」

日本國寶級演員國村隼在《獵夢特工》展現劍道氣勢。（HBO Asia提供）

吳可熙和日本國寶級演員國村隼在《獵夢特工》有精彩對手戲。（HBO Asia提供）

吳可熙在《獵夢特工》以持武士刀登場。（HBO Asia提供）

日本國寶級演員國村隼參與台劇《獵夢特工》演出。（HBO Asia提供）

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