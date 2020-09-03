慧洋-KY(2637)8月合併營收為10.79億元，月增4.75％，年減11.28％；累計前8月合併營收76.28億元，年減17.39％。獲利方面，逢6月下旬需求回補，運價回升，整體散裝航運市況好轉，8月單月營業利益為1.76億元，營業利益率由上半年平均6％回升至17％，8月稅前盈餘為0.78億元，每股稅前盈餘為0.11元，連兩個月獲利；累計前8月稅前虧損為3.40億元，每股稅前虧損為0.47元。

慧洋指出，第3季末北美穀物進入收成運輸旺季，加上大陸近期因水患問題使其境內大宗原物料需大量仰賴國外進口，帶動散裝航運需求增溫，8月運價指數得以支撐。此外，各國港口雖陸續開港營運，然而為落實防疫政策，港務作業速度較為緩慢，再加上船員換班問題，船舶必須另外行駛至可換班的港口，使得海上運力較為吃緊，有助於推升短期運價。

展望下半年，目前全球需求快速回補，帶動散裝航運需求，有助下半年營運優於上半年，然各國仍需嚴防入秋以後新冠肺炎疫情重回高峰，加上前述短期因素排除後，運價將會進一步修正，因此下半年公司仍將審慎因應。

慧洋維持汰舊換新的政策，9月底將交付一艘由今治造船廠製造的輕便型（Handy/37,800 DWT，船名：Bunun Noble）船舶，而年底則將依原定時程，新增由常石造船廠製造的超級極限型（Supramax/37,800 DWT，船名：Amis Victory）船舶，2020全年預計將新增8艘船舶，皆為最新型節能新船，維持慧洋船隊競爭力。

(時報資訊)