德國服務業走出新冠疫炎衝擊的復甦在8月失去動能，使這個歐洲最大經濟體整體民間商業活動的反彈放緩。

財經數據服務公司IHS Markit周四公布，德國8月服務業採購經理人指數（PMI）終值為52.5，較7月創下13個月新高的55.6大幅下滑，但高於初值50.8，並為連續第2個月保持在50榮枯線之上。

8月綜合PMI終值為54.4，亦較7月終值55.3下滑，但高於初值53.7。

IHS Markit表示，調查結果顯示，德國8月的經濟僅取得緩慢的進展，且主要由內需所驅動，但內需本身因疫情導致的就業流失而減弱。不過就業方面開始看起來略為樂觀一點。

因消費者支出、企業投資與外銷出口都在疫情高峰期崩跌，德國第二季經濟萎縮9.7%，創下史上最大的季跌幅。該國政府周二預測全年經濟恐萎縮5.8%，高於先前預估的全年重挫6.3%，但仍將創下二戰來最慘的經濟表現。

(時報資訊)