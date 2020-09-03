投資人對經濟復甦的期望，主要晶片公司領漲，以及韓元的下跌，推升韓股延續至第三個交易日上漲。

周四南韓KOSPI指數收漲31.5點或+1.33%，為2395點。總交易股數推升到9.66億股，總交易金額為17.2兆韓元(約145億美元)。外資買超1940億韓元，結束了連五日賣超，散戶賣超970億韓元，機構投資人淨賣1340億韓元。

費城半導體指數在隔夜上漲2.8%，很大程度推升南韓同業晶片製造商的上揚，該權值股進而帶動KOSPI指數上升。

南韓總統文在寅今日提出新政基金，呼籲金融集團、民眾和政府預算的一同投入，以度過後疫情的經濟難關。

首爾投資人亦升高新冠疫苗開發的樂觀期待。另南韓中央銀行重申在疫情期間保持金融市場的流動性。

主要大型股皆上漲。領頭羊晶片製造商三星電子大漲3.68%，收報5.64萬韓元，另三星電子於今日展示首款5G筆記型電腦。SK海力士揚升4.2%，收報7.87萬韓元。

製藥廠三星生物製藥漲1.1%，報7.79萬韓元；賽特瑞恩下滑0.33%，報29.95萬韓元。

現代汽車上漲0.28%，收報17.65萬韓元。

韓元今日下跌2.9韓元，1188.3韓元兌一美元。

(時報資訊)