誠品新版「誠品人」會員APP今日正式上線，同時與國泰金（2882）旗下國泰世華銀行攜手合作，推出「eslite Pay」電子錢包。誠品近年多角化複合經營，讓文創、藝術伴隨書香走入全台各角落，為了提供誠品250萬會員更優質的數位體驗，雙方合作推出「eslite Pay」行動支付，由國泰世華提供金融技術，協助誠品透過數位支付，串連起誠品書店、商場及美食等各項會員權益與服務。

針對本次雙邊的合作，國泰世華銀行資深副總鄭有欽表示，自2017年起積極與各大通路夥伴推動行動支付生活圈，協助商家在原有的會員APP中開發行動支付功能。這次與誠品合作推出「eslite Pay」，成功協助其建構全台首家書店自有行動支付的服務。

「eslite Pay」上線首波可應用在誠品全台16間獨立門市（誠品信義店、松菸店、南西店、西門店、武昌店、板橋店、新板店、R79、站前店、台北車站捷運店、台大店、亞東醫院店、東湖店、虎尾店、駁二店及誠品酒窖安和店），不僅可用於書店購物，這些門市的生活商場、美食街也都可以使用「eslite Pay」行動支付，便利誠品會員支付同時，同步累積會員點數、兌換專屬優惠。

身為誠品重要的金融合作伙伴，這次除了合作開發「eslite Pay」外，也積極運用新科技協助通路創造新商機，例包含在信義生活商圈中結合銀行端的數據技術，即時了解客戶潛在需求、發送誠品信義店專屬優惠，藉此尋找出更多潛力消費客戶，延長客戶消費旅程，創造持卡人、通路與銀行共榮共好的新行銷模式。

國泰世華銀行2017年首創協助連鎖通路綁卡支付的創新金融服務，已協助超過30個連鎖通路品牌導入自有行動支付，目前的合作支付場景已完整涵蓋超商、餐飲、藥妝、交通、文創娛樂等生活領域，串連起食衣住行育樂不同產業的支付生活圈。

(時報資訊)