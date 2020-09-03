新冠肺炎疫情帶旺視訊需求，且全球車廠在疫情受到控制後加速復工重啟拉貨，讓主攻車載鏡頭的佳凌(4976)訂單滿到10月，部分產品訂單能見度甚至到12月，佳凌董事長劉嘉彬表示，佳凌營運谷底已過，隨著深耕多年的車載鏡頭進入收割，今年下半年營收會比上半年成長40%以上，未來兩年車載鏡頭年成長幅度都有30%，明年車載鏡頭佔營收比重可望達30%到40%。

佳凌今天參加券商投資論壇，新冠肺炎疫情於1月農曆年前後在大陸大爆發，之後蔓延至全球，各國封城封國重創單眼相機及全球車市，佳凌上半年營運深受新冠肺炎疫情衝擊，尤其是第2季，在單眼相機訂單幾乎全數停擺下，佳凌第2季合併營收下滑至2.28億元谷底，單季稅後虧損3630萬元，單季每股淨損0.32元，累計上半年稅後虧損為7638萬元，每股淨損為0.67元。

不過，渡過第2季谷底後，佳凌營運隨著全球各大車廠加速復工重啟拉貨出現大轉機，劉嘉彬表示，很多車廠將明年生產機種拉到年底生產，把大陸生產的產品拉到佳凌生產，讓公司訂單已滿載到10月，部分產品訂單能見度甚至到12月，預期下半年營收會比上半年好很多，成長幅度有機會達40%。

佳凌預估，在視訊、安控及高階攝影產品出貨攀升下，今年消費性電子佔營收比重可望達30%到45%，車用鏡頭佔比可望從2019年的20%上升至20%到30%，投影機約佔10%，單眼相機則從2019年的約佔30%降至今年約5%，智能家居產品則約佔5%到10%。

劉嘉彬表示，佳凌是國內很紮實在深耕車載鏡頭技術的光學鏡頭廠，目前全球汽車搭載車用鏡頭的比重不到30%，隨著倒車影像、環車影像及ADAS等車載鏡頭逐漸成為車廠標配，以及自動駕駛及光達鏡頭技術逐漸成熟，預估2020年到2025年車載鏡頭是各類光學鏡頭中成長最快的，佳凌主攻汽車原廠，可望受惠車載鏡頭成長趨勢，在客戶訂單湧入下，9月以後車載鏡頭單月可生產8萬顆到10萬顆，明年及後年車載鏡頭年成長幅度均可達30%，明年車載鏡頭佔公司營收比重可望突破40%，樂觀看待明年及後年業績。

為提升自動化生產能力，佳凌也擴大資本支出，預估明年資本支出5億元到6億元，包括：自動化設備投資，以迎接2022年後大爆發的車載鏡頭商機。

(時報資訊)