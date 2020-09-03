此為國道三號古坑交流道南下的單向交流道，位置偏僻，一旦下錯就得找路9公里才能重上。（周麗蘭攝）

國道三號古坑交流道迷宮有解，交通部同意全額補助7.58億元，興建南北雙向側車道。（雲林縣政府提供／周麗蘭雲林傳真）

國道三號古坑系統交流道如迷宮，上、下交流道的地點不在同一處，相距約9公里遠必須經過5村，2016年開通以來迷途的駕駛人不計其數，雲林縣長張麗善爭取改善，交通部2日不僅終於在國道3號主線兩側增設平面側車道，並全額支應用地及工程費7.58億元，工期約2年。

古坑系統交流道動線紊亂南下古坑交流道在269公里處，北上古坑交流道在271公里處，，導航也會迷途報錯，若下錯交流道要重上國三，必須在古坑鄉內蜿蜒9公里，途經5村，每年春節古坑鄉東和派出所自製簡易地圖指點迷津。

縣長張麗善去年（2019年）5月拜訪交通部長林佳龍，請求協助興建側車道，估計用地及工程費7.58億元，縣府願意籌措19％的地方配合款1.4億元，希望盡速動工。

縣府工務處提出的改方案是在國道三號道路主線兩側，南、北都增設側車道，長度近3公里長，方便用路人上下交流道，即使下錯交流道，也可循側車道行駛3公里再上。

交通部2日行文雲林縣府同意興建側車道，並全額由國道公路建設管理基金支應，公路總局代辦施工，至於側車道編為國道或縣道或鄉道尚須協調，張麗善表示由衷感謝交通部傾聽地方需求。

工務處長汪令堯表示，古坑交流道側車道將由公路總局施工，土地能順利取得，最快1年後可動工，工期約2年，換句話最快3年後完成。

(中時 )