食藥署於今(3)日下午舉行記者會針對新北藥局混雜大陸製作的口罩說明。(影片來源/中時新聞網Youtube頻道)

新冠肺炎疫情讓國人對於口罩的需求量爆增，民眾目前仍可到藥局購買實名制口罩，也可至實體通路或透過網路平台搶購。不過昨(2)日新北市傳出不少藥局收到郵局配送的實名制口罩，竟混著由大陸製的口罩，消息一發也讓網友崩潰，「人民預購台灣製口罩的信心瞬間崩盤。」此外，也有藥師吐露國家隊口罩的真相。

就在昨日，有一名熱心的藥師在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》中對於「國家隊口罩」做出說明，他表示自己身為一名社區藥局的藥師，最近每天在網路上看到不少聲音質疑，藥師販售的口罩有問題，因此列下幾個觀點，讓大家參考。其中一點提到，其實只要被政府徵收的口罩工廠，都是口罩國家隊，「不管工廠規模大小，不管產品品質好壞，凡是被強制徵收的通通是國家隊。」他也說明，藥師在收到實名制口罩後，會先拆箱檢查，同時確認口罩有無瑕疵。

據了解，新北市部分藥局在昨日拆箱口罩後，發現口罩上有簡體字列印的「产品合格证」，並標示生產廠商為大陸安徽省某工廠，這才讓整起事件曝光。對此，食藥署將在今日16:30分舉行記者會說明。

消息一發也讓許多網友擔憂的說，「等等？怎麼混進來的？」、「死定了，連實名制都被殘，這下口罩盒裝要搶翻了」、「最好查清楚！」不過也有網友理性的提醒，「請不要急著下結論，等下午的記者會說明！」

(中時新聞網)