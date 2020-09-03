恒生指數3日開低走低，大盤早段跌超過200點後轉漲，截至當日收盤，恒生指數跌112點，險守25,000點關卡；國企指數則收報9,940點，跌0.61％；恒生科技指數收報203點或2.6％，報7,706點。

個股方面，小米收盤大跌7％至23.9港元；騰訊收報532港元，跌2％。

(工商 )

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