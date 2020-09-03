美股全面大漲，但亞股各自表述、漲跌互見，台股開高震盪上漲58點，帶動新台幣續升走勢，但央行力守29.5元防線的決心堅定，尾盤又由升轉貶，終場收在29.531元兌1美元的逾半個月新低，貶值0.5分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量10.24億美元。

外匯交易員指出，台股再發動攻勢，卻顯現後繼無力，因外資有買有賣偏匯入，但量能仍未明顯放大，且出口商仍持續進場拋匯，激勵新台幣較前一個交日略強。觀察近期常有一天升一天貶的走勢，突然也會連二貶，尤其本周收盤不論升貶，幅度清一色只有0.5分。

外匯交易員認為，最近感覺老大（央行）有點刻意，讓人無法預料收盤到底是升是貶，唯一不變的是全力捍衛新台幣29.5元防線的決心。由於目前不論疫情或中美對立情勢，並沒有太大的意外發展，匯市相對欠缺明確指引，短線新台幣不論盤中或收盤，均將不脫原區間整理的格局。

(工商 )