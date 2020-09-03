屏東大學杜姓學生前往八通關古道進行為期10天的田野調查，卻不幸傳出墜谷身亡意外，學校師生聞訊錯愕且不捨，除全力協助家屬處理後續事宜，也盡力安撫同行學生情緒，並將人員平安撤離返校。

此次同時是屏大原民專班同學，為了解八通關越嶺古道人文歷史脈絡，讓學生從操作體驗中，認識登山基本概念、團隊生活態度、學習山林技能等，由原專班主任李馨慈與老師羅永清帶領5名原專班學生，在高山嚮導員及協助員各一人陪同下，一行9人從8月28日出發，預計以10天時間從南投縣信義鄉東埔部落走到花蓮縣玉里鄉。

活動第6天、2日中午12點55分，就接到李馨慈撥衛星電話告知，原專班二年級杜姓學生經過土葛大崩壁東側時不慎墜谷，經花蓮消防局搜救，3日尋獲杜生時已無生命跡象。

家屬第一時間已趕到花蓮玉里，屏大學務長黃名義也持續透過衛星電話關心夜宿山屋的原專班師生，要求人員平安撤離返校。

屏大主祕陳永森指出，此次活動事前做了安全評估與詳細規畫，每位同學也在老師指導下落實行前自主訓練，維持最佳體能狀況，並聘請高山嚮導和協作員全程陪同，卻仍發生不幸事故，學校師生都非常難過與痛心。

(中時 )