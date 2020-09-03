你是喜歡水上活動的人嗎？那就絕對不能錯過近來正夯的「滑水」活動！由中天新聞台主播簡至豪領軍的《小豪出任務》本週帶領團員謝維怡和李郁涵出任務，一起來到了台北社子島享受滑水的樂趣，乘風破浪的模樣，讓簡至豪不禁自誇：「我真帥！」

以往喜歡衝浪的民眾，必須開車到海邊，還得花時間等浪來，但玩滑水運動沒有這些煩腦，本質上仍屬於衝浪運動，不過是利用快艇的動力，在平靜的河面上製造浪，目前台灣只有台北社子島和關渡可以玩到這項新興水上活動。簡至豪表示，這項運動不需要深厚的基礎，容易上手，滿多旅客都是第一次來玩，就能成功享受衝浪的樂趣。

《小豪出任務》一起來到了台北社子島享受滑水的樂趣。(圖/中天新聞台提供)

「剛開始連要站起來都很困難，第一次嘗試馬上就失敗了，第二次至少成功蹲在板上，到了第三次我才成功站起來，不過如果是教練的話，不只可以站起來，還可以做花式表演呢！」簡至豪也偷偷分享滑水小技巧，建議民眾滑水時要放空放鬆，不要一直想著「我要站起來」，成功機率反而比較高。

利用快艇的動力，在平靜的河面上製造浪，目前台灣只有台北社子島和關渡可以玩到這項新興水上活動。(圖/中天新聞台提供)

談起乘風破浪的心情，簡至豪笑說，成功站在板上享受風浪吹拂時，其實當下根本斷片，無暇欣賞風景，注意力只放在如何穩住平衡，事後觀看活動影片，才發現站在板上的自己帥呆了！除非遇暴風雨打雷等較惡劣天氣狀況，否則滑水運動可說是晴雨無阻，四季皆宜，且比起海水，河水溫度更加溫暖，就算是冬天，加件防寒衣也能盡情享受滑水的樂趣，是近期廣受民眾歡迎的新興戶外活動。9/11~9/13期間將於社子島舉辦臺灣盃國際滑水賽，對於滑水運動有興趣的民眾，可前往欣賞。更多節目精彩內容，請鎖定本週五、六（4、5日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》，還可以上中天新聞CH52 YouTube觀看系列完整影片，記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，上新片不怕錯過！

(中時新聞網)