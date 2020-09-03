林彥君開車經驗10多年，笑稱自己是「女車手」， 她日前上TVBS《地球黃金線》，自認駕駛技術不錯，就算和另一半共處一車，也不曾被下指導棋，「我男友開車沒我厲害，車齡也沒有我久」，不過早些年，林彥君曾在高速公路上爆過胎，「那一刻我真的嚇到，但迅速抓穩方向盤，停好車後也不知道怎麼換備胎，當時凌晨四五點，只好打電話找媽媽求救」，還有一次她趕時間超車，引起後方車主不滿，對方除了長按喇叭，還搖下車窗怒罵她，甚至故意尾隨追撞，最後林彥君只好請警察來處理。

除了開大車，熱愛運動的林彥君也愛騎單車，她常在臉書分享騎車影片，引起粉絲留言關心：「妳都不上綜藝節目了嗎？這個版快變體育版了」、「妳忘記自己另外一個身份了？我說女明星的那一個。」林彥君以前愛騎公路車，今年開始嘗試玩越野自行車，立即被越野的魅力吸引，她透露：「可以進入更深的森林裡，那種你需要一點點能力才能體驗到的東西，很吸引我。」不過挑戰越野車也讓她全身上下，包含臉部都遍布擦傷和瘀青。林彥君笑說一般女明星去雷射都是針對臉部美容，「我則是在處理一些傷疤，但醫生常說我沒救了，因為雷射後我還是去曬太陽和騎車」。熱血如她，圈內好友光想像就感到害怕，阿諾就表明：「我才不要跟妳騎車咧。」張文綺則是與林彥君騎過一次車就苦笑：「以後可不可以改晚上騎車啊？太曬了！」

(中時 )