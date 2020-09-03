上周，總統蔡英文出席台北市美國商會活動時才表示，台灣經濟在疫情期間仍維持增長，Q1經濟成長率2.2％，居亞洲四小龍之首，但今日最新一項調查公布卻顯示，台灣雇主今明兩年加薪幅度在四小龍中敬陪末座。

根據英國顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）調查顯示，在新冠肺炎疫情影響下，亞太地區約3分之1雇主持續削減加薪預算，23.5%企業計劃凍結薪資，比率遠高於去年的5.1%；單純延後加薪的亞洲企業比率從2.4%升至13.4%。

這項調查並指出，從仍提供加薪的受訪者來看，亞洲先進經濟體雇主去年最保守，這些雇主今年和明年仍會是保守的一群。例如日本雇主把2020年加薪幅度限制在2.4%，與2019年持平，2021年加薪幅度估為2.5%，在亞太地區敬陪末座。

然而，台灣雇主把近兩年加薪幅度限制在3.7%，新加坡及香港雇主加薪幅度限制在4%，南韓雇主加薪幅度為4.4%，明年4.5%。

因此，針對這項調查，不少網友在ptt抱怨:「四小龍經濟成長率第一，薪資成長率最後，笑死」、「GDP比別人成長，加薪卻輸，呆丸老闆真的很棒」、「台灣一堆慣老闆，政府不敢得罪金主，勞工奴性頂天不敢抗爭，怪誰，怪自己啊！」

(中時新聞網)