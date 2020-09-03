甄莉日前上《聚焦2.0》自曝為了上鏡頭好看，一天只吃一餐，且只喝流質保健食品果腹，也因為不喝牛奶，生完小孩後鈣質流失，有輕度骨質疏鬆，一打噴嚏就閃到腰，把身體搞得很脆弱。她笑說雖然自己投資許多餐飲副業，卻從來沒有吃飽過，自認易胖體質，一天只敢吃一餐，且還是到了晚上七八點才喝流質保健食品，對自己非常嚴格！

雖對飲食嚴格控管，但甄莉唯一戒不掉的就是飲料，她說：「家裡冰箱一打開全部都是飲料，沒有半瓶水。」兒子跟著她天天喝飲料，國小六年級時，身高166公分，體重竟快破90公斤。後來為了兒子健康，且甄莉家族有糖尿病史，她決心戒飲料只喝白開水，維持4年後精神變得很好。她也笑說，兒子雖然跟著戒飲料喝水，但因為現在高一發育期，吃得多，體型還是等比放大，根本救不了他。更多精彩內容請鎖定每週六、日晚間8點於年代新聞50頻道《聚焦2.0》。

(中時 )