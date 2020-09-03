美國網球公開賽開打前傳出法國選手帕爾雷（Benoit Paire）新冠肺炎病毒檢驗呈陽性，與他接觸的7位選手雖然繼續參賽，但美國網球協會為他們設置了「雙重泡泡（bubble inside the bubble）」規範，藉此保護它們及其他人員，但法國女將茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）覺得自己多處受限，感覺像是囚犯一樣。

排美網大會女單30號種子的茉蘭登諾維奇，在第二輪經過三盤苦戰，6比1、6比7（2比7）及0比6飲恨俄羅斯選手葛拉切娃（Varvara Gracheva），提前結束紐約行，賽後她抱怨繁瑣的防疫規定，影響了備戰狀態，「我原本打得還不錯，但這些規矩讓我覺得邊緣化了。美國網協要我們遵守的事情是在很糟糕，我想要回我的自由，在這裡我感覺像是個囚犯。」

也因為和帕爾雷接觸過、受到更多限制的比利時選手佛莉普金斯（Kirsten Flipkens），同樣止步第二輪，不過她沒像茉蘭登諾維奇那樣怪罪規範，她告訴美國ESPN：「我不會受到更多限制這件事全視為我今天輸球的理由，老實說，我應該可以處理得更好。」

美網雖然讓和帕爾雷接觸過的7位選手可以繼續參加比賽，但提出的「雙重泡泡」規定，這些選手不得使用電梯、休息室及用餐區，他們的隨行人員必須隨時戴著口罩，就算是比賽或訓練也不得拿下口罩。

(中時 )