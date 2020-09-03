印度空軍調往中印邊境前線基地

中印邊防部隊自從6月15日在東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突後，雙方關係持續緊張，並不斷在邊境增兵。

印度空軍退役將領巴赫杜爾（Manmohan Bahadur）3日在《出版》（The Print）新聞網上分析指出，儘管透過外交和平解決令人求之不得，但新德里應該要做最壞的打算。

他說，中方的行為絕對沒發出和平信息。從解放軍在邊境拚命進行軍事建設，尤其是和防空網有關的基礎設施來看，顯示北京的計畫始終不變。

分析說，中方的建設活動顯示了3件事。第一、北京承認，在中印邊境的防空有印度空軍可乘之機。第二、中方接受要是逼急了，空軍可能成為印度反擊先鋒的事實。第三、採取建立難以穿透的防空網，逼印度三思動用空軍的戰略。

然而，分析指出，印度不必再考慮阻絕威懾的戰略。印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）坦承，化解邊境爭議的會談已在進行，但能解決到甚麼程度，他就無法保證了。

分析認為，要是印度空軍成為對付中方的關鍵，基於許多原因，都將比中方空軍佔優勢。其中最主要的，就是解放軍機場在高海拔區，中方空軍對付印度敵會出現問題。而解放軍心知肚明，因此設法部署新雷達和地對空飛彈來加以克服。

中方似乎採取了巴基斯坦對付印度空軍的戰略，分析質疑，或許巴國給了解放軍建議，在幕後積極導演。也許這是真的，但北京也在打心理戰，把最新型的殲 20等戰機停在靠近中印邊境的前線。

(中時新聞網)