欣同、新大同今召開股東臨時會摘要說明會，欣同董事長林宏信表示，此次股臨會希望大同(2371)公司派「當家不作亂」協助完成股臨會，若公司派有不恰當的行為，將依法處理。若有人抗議，請不要使用公司資源，名為公司治理，實質剝奪股東權來保障經營權。

林宏信也強調，這次的股東會身負重任，壓力非常大，感謝經濟部給機會，一定要辦好，秉持公平、公正、公開，絕對不球員兼裁判。也希望股臨會後，大同股票能從全額交割回復為正常交易，從今年大同股東會到股臨會的10月21日，大同全額交割約4個多月了。

林宏信表示，今年大同股臨會，只有1項議案就是董事全面改選，而且欣同、新大同在這場改選中不會缺席，不過，對於要提名幾席尚未確定，但至少希望能夠選上1席。

林宏信鼓勵股東可以透過電子投票方式積極參與，也可以當日到現場參與，相信應該是會過半。他在會上也透露有積極尋求其他股東支持，至於，是內資還是外資則不便透露。

對於這次臨股會是否會直攻董事長大位，林宏信謙虛回應，他自己沒有那種本事，至於，已浮上檯面的董事長的人選，他個人則再度表示，願意支持王光祥推派的林文淵來擔任。

對日前大同公司派遞狀法院要求解散欣同、新大同一事，林宏信指出，那只是公司派的騷擾動作，相信法院不會被混淆。他也激動氣憤表示，大同公司是兩套標準，告股東都是「追殺到底，有罪推定」，但自己人被判刑都採「無罪推定」，實在不能接受。

大同股份有限公司109年第一次股東臨時會摘要說明：(一)股東會日期：中華民國109年10月21日上午九時整。(二)受理報到時間：上午七時三十分。(三)開會地點：大直典華幸福機構(台北市中山區植福路8號5樓)。(四)議程：選舉事項：全面改選董事9席（其中3席為獨立董事），採累積投票制。(五)停止股票過戶起迄日期：109年9月22日起至109年10月21日止。辦理過戶機構請參公告。(六)本次股東會股務代理機構：康和綜合證券股份有限公司股務代理部。(七)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，對於持有記名股票未滿一仟股股東，公告方式為之，不另行寄發開會通知書及委託書；持股滿一仟股以上之股東屆時如未收到者，或持有記名股票未滿一仟股股東欲取得開會通知書及委託書出席投票者，請逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。(八)提名董事（含獨立董事）受理期間：109年9月11日至109年9月22日止受理提名董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於109年9月22日16時前送(寄)達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：(02)8787-1118），並敘明聯絡人及聯絡方式，以利審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提名董事(含獨立董事)候選人函件』字樣，以掛號函件寄送。(十)審查日期：召集權人預計於109年9月23日審查。

(時報資訊)