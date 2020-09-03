傳統旺季來臨，電子零組件廠-信邦(3023)8月合併營收攀升至19.61億元，較7月19.09億元成長2.72%，年成長14.94%，連續5個月創下單月歷史新高，由於電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，信邦9月合併營收有機會再攀高，第3季業績可望再創單季歷史新高。

由於汽車、綠能、通訊及電子週邊產品銷售較7月成長，帶動信邦8月合併營收再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為137.26億元，較去年同期成長11.12%，亦是歷年同期新高。

就各產業來看，汽車產業因電動車及充電設備需求增加，8月銷售較7月成長9.41%，綠能產業係太陽能微逆變器直流電與交流電及風能發電機之連接線組需求增加，8月銷售較7月成長1.89%，通訊及電子週邊產業，在消費性電子需求增加及本公司轉投資之子公司所開發之新項目e-Bike，需求及產能持續增加的帶動下，8月銷售較7月成長9.46%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收76.76%；連接器及零組件銷售佔23.24%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.22%；工業應用產業佔27.72%；通訊及電子週邊產業佔合併營收24.94%；醫療及健康照護產業佔9.84%；汽車產業佔7.28%。

若以MAGIC五大產業來看，前8月之銷售相較於去年同期；醫療及健康照護產業成長20.56%、汽車產業減少3.99%、綠能及節能產業成長18.72%、工業應用產業成長9.07%、通訊及電子週邊產業成長6.66%。

信邦上半年稅後盈餘為10.35億元，較去年同期成長18.4%，每股盈餘為4.45元，信邦表示，第3季合併營收可望超越第2季，再創單季歷史新高，下半年業績可望比上半年好。

(時報資訊)