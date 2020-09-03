中信金(2891)旗下中信證券主辦競拍可轉債再添佳績，永冠-KY（1589）發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債（15893）日前開標結果亮眼，合格投標共24,755筆，創下今年度市場新高、法人參與度高達4成等多項紀錄，今（3）日掛牌早盤表現強勁，收盤110.15元，漲幅逾6個百分點。

中國信託證券表示，政府大力推動綠能政策，加上許多國際大廠要求供應商未來目標100%使用再生能源，其中晶圓代工龍頭台積電率先表態，與沃旭能源簽署全球最大企業購售電契約，承購未來20年沃旭在大彰化西南第二階段和西北離岸風場，合計920MW（百萬瓦）裝置的發電量，在在顯示再生能源為全球趨勢，其中又以風電產業為重，因此永冠-KY掛牌受法人高度關注。

受惠於風電需求暢旺，永冠-KY產能持續滿載，今年第二季繳出每股稅後盈餘1.82元、季成長率272%的好成績，台中港新廠於上（8）月動土，預計2022年投入生產，供應中國大陸以外亞太地區市場及歐美市場的需求，目前已與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、三菱重工維特斯（MVOW）簽訂供應合約。預估明（2021）年全球風電市場需求持續升溫，眾多風電客戶更已與永冠商談明年需求量。

除以大型風電鑄件為主的台中港新廠外，永冠也積極布局集團中之注塑機及產業機械鑄件，瞄準泰國市場免稅或稅額減半等投資優惠政策，及其擁有成本較低廉優勢及成熟之汽車供應鏈，泰國廠預計於明年動工、2023年投入生產，搶攻東南亞市場。

(時報資訊)