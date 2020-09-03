印度政府宣布再封殺118款中國應用程式，由科技股帶頭下挫，周四香港恆生指數收跌0.45%，為25007.60點，險些失守25000點大關。國企股(H股)收跌0.61%，為9940.13點。

恆生科技股大跌2.6%，稍早前一度重挫2.9%，微盟集團、小米跌7%，美團跌逾3%，京東跌2.64%，騰訊跌逾2%。

印度政府以危及國安為由，將另外118個中國app納入管制黑名單，包括熱門手遊《絕地求生》、行動支付軟體支付寶，以及阿里巴巴旗下的電商平台淘寶等。

(時報資訊)