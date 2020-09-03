《港股》科技股重摔 恆指收跌0.45％ 16:482020/09/03 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府宣布再封殺118款中國應用程式，由科技股帶頭下挫，周四香港恆生指數收跌0.45%，為25007.60點，險些失守25000點大關。國企股(H股)收跌0.61%，為9940.13點。 恆生科技股大跌2.6%，稍早前一度重挫2.9%，微盟集團、小米跌7%，美團跌逾3%，京東跌2.64%，騰訊跌逾2%。 印度政府以危及國安為由，將另外118個中國app納入管制黑名單，包括熱門手遊《絕地求生》、行動支付軟體支付寶，以及阿里巴巴旗下的電商平台淘寶等。 (時報資訊) #收跌 #科技股 #中國 #跌逾 #印度政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 《美股》拆股首日 蘋果漲3.4％、特斯拉市值第7大 09:262020/09/01 財經 大中華、全球股基金 今年大贏家 04:102020/09/01 投資理財 百勝中國招股 10日在港掛牌 04:102020/09/01 全球財經 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 《電機股》除權息首日 宏佳騰震盪小跌 10:002020/09/01 財經 《韓股》韓股收漲1％ 三星電子維持不墜 15:572020/09/01 財經 台新：美股拉回找買點 首選科技股 04:102020/09/01 全球財經 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。