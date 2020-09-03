倫元投顧分析師陳學進表示，隨各國陸續重啟經濟活動，美股道瓊指數3日重返29,000點大關，且那斯達克指數也首度收破12,000點整數關卡，相對而言，台股受美國封殺華為及大陸台海軍演等利空因素拖累，近期表現稍嫌疲弱，表現時常虎頭蛇尾，加上外資買盤保守，加權指數遲遲無法放量上攻。

總體經濟方面，美國、歐洲及亞洲地區經濟均逐漸擺脫疫情帶來的低迷狀態，美國8月ISM製造業指數更創2018年底以來最快速擴張；台灣8月製造業採購經理人指數（PMI）也連2個月擴張，景氣復甦可期下，配合盤面資金熱錢不斷、政策面偏多，股市多頭架構穩固。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠遠距商機帶動USB耳麥相關晶片出貨暢旺，營運持續看俏，雖股價短線大漲過後，呈現漲多震盪整理格局，但基本面加持下，預期後市仍有大漲空間。

在基本面做後盾的情況下，內資法人積極作價拉抬基本面穩健的中小型轉機股，包括國喬、台達化、聚陽、圓剛、聰泰、圓展、廣寰科、合勤控、訊舟、欣興、南電、友達、群創、上緯投控、元晶、太極、長榮等個股3日持續走揚，攻勢皆未受大盤震盪而停歇。

(工商 )