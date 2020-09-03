證券分析師葉良超表示，自動資料處理公司（ADP）發布的美國8月非農就業人數由16.7萬人成長至42.8萬人，遠低預期值的100萬人，另外美國7月耐用品訂單月增率也僅小幅提升至11.4％，經濟數據表現差強人意。

美國聯準會（Fed）公佈的褐皮書顯示，最近一個月大部分地區的經濟活動雖陸續復甦，但目前的經濟狀況仍遠低於疫情爆發前水平。美國財政部長梅努欽在國會聽證會中表示，因應新冠肺炎對經濟的影響，將敦促兩黨盡快達成相關的財政刺激措施。

整體而言，盤面上並無明顯利多消息，但「沒事就是好事」的架構下，美股四大指數2日再度全面上揚，其中道瓊指數上漲454點，收在29,100點，漲幅1.59％，預期美股、台股長期將維持多市架構，不過觀察型態走勢，短線上仍須提防回檔風險。

個股方面，本周納入投資組合的仁寶，股價已突破盤整區，目前處於回檔測試階段，估計上檔仍具寬廣空間，向上續航力可望延續。

(工商 )