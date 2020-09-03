逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 16:542020/09/03 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股3日受美股四大指數全面收漲激勵，開高震盪走低，終場指數上漲58.47點，以十字黑棒型態站回月線反壓，盤面人氣指標仍在中小型業績成長股，尤其政策作多的風電與太陽能族群更是資金追逐焦點，然相關個股短線漲幅已高，並不建議空手投資人此時進場追價，可趁未來盤勢震盪拉回時再找買點切入。 個股方面，本周納入投資組合的台驊投控，市場供給減少，海運價格居高不下，第三季獲利有望維持高檔，股價3日跳空強彈。 (工商 ) #華冠投顧 #丁彥 #逐洞賽 #台股 #日受 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312020/08/31 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:312020/08/31 財經 今日股市備忘錄 04:102020/09/01 證券．權證 《晨間解盤》短撐12362點(日盛投顧提供) 08:542020/09/01 財經 《晨間解盤》月線站不穩 投資氣氛趨保守(倫元投顧提供) 07:442020/09/01 財經 海外ETF 陸股、美債最亮眼 04:102020/09/01 投資理財 《基金》富盛投顧宣布擔任安盛投資管理台灣總代理 10:342020/09/01 財經 B站砸5億港元 戰略投資歡喜傳媒 04:102020/09/01 全球財經 又到季底了！押投信包養股 散戶小心1件事 00:042020/09/01 財經 富盛投顧接棒安盛總代理 鎖定ESG發展 10:472020/09/01 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 特斯拉市值蒸發1.4兆 空頭逮到機會 盤前股價再崩8％ - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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