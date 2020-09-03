華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股3日受美股四大指數全面收漲激勵，開高震盪走低，終場指數上漲58.47點，以十字黑棒型態站回月線反壓，盤面人氣指標仍在中小型業績成長股，尤其政策作多的風電與太陽能族群更是資金追逐焦點，然相關個股短線漲幅已高，並不建議空手投資人此時進場追價，可趁未來盤勢震盪拉回時再找買點切入。

個股方面，本周納入投資組合的台驊投控，市場供給減少，海運價格居高不下，第三季獲利有望維持高檔，股價3日跳空強彈。

(工商 )