恩德買回庫藏股 未即時公告遭處違約金3萬 16:552020/09/03 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，恩德（1258）已於8月26日買回庫藏股執行完畢，但卻延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面公告，證交所依相關規定處以3萬元違約金。 證交所指出，上述情事，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第35款情事，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。 (工商 ) #恩德 #證交所 #違約金 #重大訊息 #情事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未禮讓行人肇事致死 交通部修法重罰3.6萬並吊照 14:002020/09/01 生活 屏東縣議員陸月嬌詐領考察費 二審改判2年罰20萬元 10:002020/09/01 社會 紅燈左轉拒檢逃逸遭逮 辯陽光強沒看到警察遭罰２萬６千８ 15:092020/09/01 社會 陳致遠夫妻合約糾紛遭求償200萬 首開庭未現身 16:262020/09/01 社會 八里台64線4車連環追撞 回堵至少3公里 16:092020/09/01 社會 二手車商手法多元 嘉義檢警破詐領保險金、補助款賺暴利 11:062020/09/01 社會 2020數位應用週 沈榮津：數位轉型提升國家競爭力 16:322020/09/01 財經 美豬開放 餐廳、包裝食品須標原產地 04:102020/09/01 金融．稅務 中衛口罩2色搶起來 Yahoo奇摩上午開賣 各通路整理一次看 09:552020/09/01 生活 曾忠信：主管機關應盡速查明真相 04:102020/09/01 產業．科技 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 台積電不是最愛？外資大爆買 這檔狂掃11萬張 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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