證交所表示，恩德（1258）已於8月26日買回庫藏股執行完畢，但卻延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面公告，證交所依相關規定處以3萬元違約金。

證交所指出，上述情事，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第35款情事，故處以違約金3萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

(工商 )