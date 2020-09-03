田家達在三立《羅雀高飛》中飾演地表最帥長工，劇中角色能文能武，卻與邱凱偉同時愛上羅雀（大元飾），劇中的他將愛戀藏心中，選擇退讓默默守候。邱凱偉和田家達劇裡當情敵，好感情的兩人搞笑為自己的角色護航，邱凱偉笑說，劇中大元因為窮怕了，所以會選擇有錢少爺，田家達也不遑多讓，為戲他勤健身，大元應該會比較喜歡好身材的長工。

田家達笑說，年輕時如果跟兄弟愛上同一個女人，他還是會積極、努力去追求，各憑本事不會輕易放棄；但隨著年齡越來越成熟，反而考慮的比較多，可能會先去試探女生對自己有沒有意思，如果沒有會主動淡出，但不會影響自己對兄弟的好感情。

田家達爆料年輕時是「外貌協會」，但現在會先相處、了解對方的家庭背景、價值觀，想法差太多會直接放棄。他喜歡比較活潑外向的女生，也希望對方獨立自主，要有基本的經濟能力，能為自己的人生負責。他在感情中較被動，因自己臉皮薄怕被拒絕，他也希望彼此要有空間。不過他自認暖男，曾為女方下廚，某次女方生日，照網路食譜做一頓晚餐，不擅廚藝的他自嘲「真的不好吃」，但心意十足讓對方既開心又感動。

田家達（左）和邱凱偉因戲培養好感情。（三立提供）

(中時 )