南投縣名間鄉傳出4歲女童遭殺害埋屍案，女童在6月間由祖母照顧之後交給女童生母，生母疑似將女兒託朋友照顧，7月時祖母想看女童，卻找不到人，向警方報案協尋，3日在南投名間鄉被找到屍體，目前女童母親及男姓友人被列為嫌疑人，至於犯案動機還有待警釐清。

南投縣名間鄉傳出4歲女童遭殺害埋屍案，南投警方正全力偵辦中。（林心柔攝）

警方透露，目前兩名嫌疑人，已初步坦承犯案，但許多細節仍未交代，警方正偵查突破中。

據悉，6月份時祖母要求跟孫女視訊，或是看照片，但孫女母親都沒有回應，祖母推測孫女在6月份就已遭殺害。

(中時 )