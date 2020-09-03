南投4歲女童疑6月間遭殺害埋屍 生母與男友列嫌疑人 16:522020/09/03 中時 林心柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男性友人，由南投警方偵訊中。（民眾提供／林心柔南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣名間鄉傳出4歲女童遭殺害埋屍案，女童在6月間由祖母照顧之後交給女童生母，生母疑似將女兒託朋友照顧，7月時祖母想看女童，卻找不到人，向警方報案協尋，3日在南投名間鄉被找到屍體，目前女童母親及男姓友人被列為嫌疑人，至於犯案動機還有待警釐清。 南投縣名間鄉傳出4歲女童遭殺害埋屍案，南投警方正全力偵辦中。（林心柔攝） 警方透露，目前兩名嫌疑人，已初步坦承犯案，但許多細節仍未交代，警方正偵查突破中。 據悉，6月份時祖母要求跟孫女視訊，或是看照片，但孫女母親都沒有回應，祖母推測孫女在6月份就已遭殺害。 (中時 ) #女童 #祖母 #嫌疑人 #名間鄉 #南投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未成年女童被逼生子遭家暴 任容萱沉重「很心痛」 16:222020/09/01 娛樂 喬債亮槍誤觸扳機 男自轟身亡 04:102020/09/01 地方新聞 內湖高工漂流木案 產官學3人遭訴 04:102020/09/01 地方新聞 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 風箏捲飛童 退役憲兵驚險搶救 04:102020/09/01 地方新聞 失聯少女密室夾層曝光 2坪大靠巨型鯊魚玩偶陪伴 12:192020/09/01 社會 盧姓司機列為涉案嫌疑人 警採檢車內指紋扣押一秘密文件 08:052020/09/01 社會 5鮮肉男當街裸奔影片瘋傳 只因業績輸人 12:382020/09/01 兩岸 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 12:002020/09/01 社會 影》摔得粉碎 美E-2C鷹眼預警機墜毀 4人驚險跳傘逃生 09:162020/09/01 軍事 社會熱門新聞 南投4歲女童慘遭母親男友殺害埋屍 警上午挖出乾屍 - 社會 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 「生命剩90天」被母趕出門 淪睡騎樓賣菜 男曝噴淚遭遇 - 社會 被惡傳遭美國退貨上億片口罩 台灣優紙將蒐證提告捍衛聲譽 - 社會 金紙燒到陰溝去！水溝蓋上燒金熔斷電纜5000戶停電 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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