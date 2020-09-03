有民眾在8月30日晚間於中原夜市目擊，一對父母帶著小孩逛夜市，爸爸突然暴怒，在大庭廣眾之下，打了6歲兒子連續好幾個巴掌，因為自己的小孩是遲緩兒，在機構上課時遇到該名遭摑掌的小男童，知道他同樣也是遲緩兒，當下他立刻報警，沒想到這對父母就帶著小孩立即走人。

中壢警方對此表示，員警到達現場，當時只剩下報案人在場，沒有發現對孩子動手的父母，依照報案人所記下的當事人車號，循線到該家庭查訪，那對父母坦承有打小孩，但稱只是正常的管教，不應該大驚小怪，對於兒子平常也是細心照顧對待。

投訴民眾則說，當下父母帶著3個小孩走到中原大學內吃在夜市買的食物，疑因男童吵鬧搶著要吃，爸爸一時不耐煩，才會動手打人，自己因為看不過去父親如此兇對待親生兒子才會報警。

警方表示，到該家庭查訪，小男童身上並無明顯外傷，看起來也正常，已依照程序通報社政單位，會持續追蹤關懷男童的後續狀況。

(中時 )