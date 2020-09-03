陸方將於今年9月中旬舉辦「海峽論壇」，傳出前立法院長王金平將率領130多人赴廈門參加海峽論壇，並可望與大陸政協主席汪洋會面對話。陸委會今日表示，禁止中央機關人員參與外，也不樂見我地方政府與會，更「奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加」。

陸委會表示，陸方已開始邀請我方人士前往及透過視訊等方式參與海峽論壇。

陸委會指出，「海峽論壇」為中國共產黨主辦大型對台統戰平台，歷年來藉由活動拉攏及分化台灣，以達其「一中」政治目的，也將宣傳統戰操作成果，並批判傷害臺灣社會。

陸委會對「海峽論壇」提出四項政策立場：

一、禁止在台辦理「海峽論壇」相關活動，不希望我方人士參與視訊。無論實體或視訊、錄影，「海峽論壇」活動不改變其統戰本質。陸方不可在臺舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體不得與陸方在臺合辦論壇相關活動。不希望我方人士透過視訊參加，或造成任何在臺辦理事實。

二、禁止中央機關人員參與，不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾團體勿輕易參加。無論實體或網路，禁止中央部會及所屬單位人員出席相關活動；不樂見地方政府人員參加相關活動；奉勸我民眾及民間團體，勿輕易參加。

三、禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制臺灣方案」。禁止機關(構)、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制臺灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。

四、政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法。為防範中共對台統戰滲透，傷害我主權及民主，政府近期已完成國安五法修正，及制定反滲透法，提醒國人從事兩岸交流時，應注意遵守兩岸條例及相關法律規範；另不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行違法的合作行為或締結聯盟。

陸委會重申，支持秉持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流。對該論壇的相關規範是延續過去政策立場，去年中共原計劃在海峽論壇大力操作「一國兩制台灣方案」及「民主協商」，「但在我方事前提醒國人反制下、毫無成果」，呼籲國內各界切勿配合中共對台統戰操弄，共同維護國家主權及自由民主。

陸委會也提醒，赴陸交流人士返台需嚴守防疫隔離規定。

(旺報 )