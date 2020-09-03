繼波札那後，又有一非洲國家出現大批大象離奇死亡事件，辛巴威（Zimbabwe）昨（2）日宣布，境內至今已經有22頭大象死亡，預期未來還會有更多大象喪命，目前當局初步排除盜獵等非法行為，推測可能是細菌感染所致。

辛巴威也爆出至少22頭大象離奇死亡，當局初步推測，可能是細菌感染所致。

波札那（Botswana）7月傳出至少350頭大象離奇死亡，當局日前才表示，大象死亡的連續事件已經中止，不過現在神秘死亡事件也在鄰國辛巴威出現。綜合美聯社、英國天空新聞網（Sky News）報導，辛巴威國家公園暨野生動物管理局（Zimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）昨日表示，辛巴威境內已經有22頭大象死亡，牠們多陳屍在潘德莫斯森林（Pandamasue Forest），並且多數為年輕或體弱的大象，最小的未滿18個月，最年長的約為5至6歲。

非洲國家辛巴威爆出至少22頭大象離奇死亡的案件，當局初步排除盜獵等非法行為，推測可能是細菌感染所致。（圖／美聯社）

初步實驗室檢測結果顯示，大象可能是因為在覓食的過程中吃進有毒植物，進而感染致命細菌喪命，不過目前科學家尚不清楚是哪種細菌。法拉沃表示，在食物不足的情況下，年輕大象觸碰不到較高層的樹枝，導致牠們最終什麼都吃，吃進有毒植物，他說，這種情況在乾季時將會持續下去。

當地獸醫柴特茲維（Columbus Chaitezvi）也指出，夏季來臨，食物就會變得相當稀少，年幼大象通常只能吃雜草，或者在土裡鑽洞，可能因此暴露在細菌之中。

非洲國家辛巴威爆出至少22頭大象離奇死亡的案件，當局初步排除盜獵等非法行為，因為象牙都完好如初，推測可能是細菌感染所致。（圖／美聯社）

當局也初步排除盜獵者獵捕的可能，近幾年，辛巴威盜獵者會用氰化物毒死大象，再取走牠們身上的象牙，不過這次案件中，死亡大象身上的象牙都完好如初，啃食腐屍的禿鷹也沒有出現中毒跡象。

除此之外，法拉沃指出，動物也可能因為長途跋涉尋找食物與水源，筋疲力竭之下喪命，他說，數量過多通常是南部非洲國家野生動物生存的最大威脅，「動物對自己構成了威脅。」

辛巴威當局也在了解境內大象離奇死亡是否與波札那大象集體死亡案件有關，不過他們至今並未找到兩起事件之間的關聯性。

報導指出，波札那境內的大象數量居全球之冠，多達15.6萬頭，辛巴威居次，約8.5萬頭。2109年辛巴威約有200頭大象喪命，死因為乾旱造成的饑荒。

(中時新聞網)